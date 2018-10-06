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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:07

Girdiği iş yerinden cep telefonu çalan hırsız kameraya yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan cep telefonu mağazasına giren hırsız, iki adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Girdiği iş yerinden cep telefonu çalan hırsız kameraya yakalandı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan cep telefonu mağazasına giren hırsız, iki adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cep telefon mağazasına giren hırsız, müşterilere ait garantiden gelen 2 cep telefonunu çalarak daha sonra dükkandan uzaklaştı. Çalınan telefonların sahiplerinin dükkana gelmesiyle hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahipleri, cep telefonlarının çalındığını gördü.

Görüntülerde hırsız, dükkan içinde bir süre gezindikten sonra raflarda bulunan cep telefonlarını çalıyor.
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