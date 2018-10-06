Giresun kırsalında PKK’lılar aç kalınca mantar toplayan 2 genci rehin alıp erzak temin etmişler

Giresun’da son dönemde artan operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt üyeleri Karadeniz kırsalında aç kalınca vatandaşlara yönelik zor kullanmaya ve rehin alma girişimlerinde bulunmaya başladı. Terör örgütü mensuplarının Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında geçtiğimiz günlerde mantar toplayan iki genci rehin alıp erzak temin ettikleri ve fotoğrafını çekerek de tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Giresun’da son dönemde artan operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt üyeleri Karadeniz kırsalında aç kalınca vatandaşlara yönelik zor kullanmaya ve rehin alma girişimlerinde bulunmaya başladı. Terör örgütü mensuplarının Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında geçtiğimiz günlerde mantar toplayan iki genci rehin alıp erzak temin ettikleri ve fotoğrafını çekerek de tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Giresun’da son olarak 14 Eylül’de Yağlıdere ilçesi kırsalında ortaya çıkan teröristler ile girilen sıcak temasta bir PKK’lı öldürülmüş, 2 kişi oldukları düşünülen diğer teröristler ise kaçmıştı. Aç ve yorgun oldukları telsiz konuşmalarına yansıyan PKK’lı grup, 21 Eylül günü Alucra ilçesinde ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan bir 15 diğeri 24 yaşında iki genç mantar toplamak için ormanlık araziye gitti. İki genç mantar topladıkları esnada karşılaştıkları 4 kişilik terörist grup tarafından silah zoru ile rehin alındı. Köylülere, kendilerine erzak getirmeleri durumunda serbest bırakılacaklarını söyleyen PKK’lılar, 15 yaşındaki genci yanlarında tutarak diğer köylüyü bir teröristle beraber köye gönderdi. İstenilen malzeme teminden sonra kendilerini ihbar etmemeleri konusunda uyarılan ve korkutmak için fotoğrafları çekilen iki genç daha sonra serbest bırakıldı. Yaşadıkları korku yüzünden olayı bir süre gizleyen iki köylü genç daha sonra yaşadıklarını bir akrabalarına anlatmasıyla her şey ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından istihbarat, JÖPER ve JÖH timleri bölgede operasyonlara başladı.

Öte yandan, PKK’lılar tarafından silah zoru ile tutulan köylülerden birinin köyün imamı ve köy korucusunun oğlu olduğu, olayı zamanında bildirmediği için köy korucusunun da açığa alındığı öğrenildi.