Giresun merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Giresun merkezli olarak 22 ilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda kontörlü telefon kullanarak haberleşen mahrem imam yapısına mensup 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun, Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda TSK içerisinde görevli FETÖ/PDY terör örgütü üyesi askeri mahrem yapıya mensup 23’ü muvazzaf 29 askeri personel ile askeri okullarda öğrenciyken ilişiği kesilmiş ve ’mahrem imam’ olarak nitelendirilen şahıslarla ardışık arama yöntemi kullanılarak bakkal-büfe gibi iş yerlerinde herkesin kullanımına açık kontörlü telefonlar aracılığıyla görüşme yapan 29 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.