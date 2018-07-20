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20 Temmuz 2018 Cuma 14:52

Giresun şehidi memleketine uğurlandı

Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin (24), naaşı memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Giresun şehidi memleketine uğurlandı
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Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin (24), naaşı memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Giresun’dan alınarak Ordu-Giresun havalimanına getirilen Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin naaşı askeri uçağa alınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçakla Gaziantep’e gönderildi. Şehidin naaşını Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleri ve askeri erkan uğurladı.
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