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20 Temmuz 2018 Cuma 11:34

Giresun Valiliği: “Kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur”

Giresun Valiliği, Yaylalar bölgesinde süren operasyonlar esnasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin kazaen açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Giresun Valiliği: 'Kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur”
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Giresun Valiliği, Yaylalar bölgesinde süren operasyonlar esnasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin kazaen açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Giresun’un Doğankent ilçesi Şadi Yaylası bölgesinde teröristlere yönelik süren operasyonlar esnasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe’nin cenazesi memleketi Gaziantep’e uğurlandı. Giresun Valiliği, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Giresun ilimiz Doğankent ilçemize bağlı Şadi Yaylası bölgesinde BTÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar sırasında 19.07.2018 günü saat 23.12 sularında Jandarma Uzman Çavuşumuz Recep Öncebe kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat detaylı olarak devam etmektedir. Şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” dedi.
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