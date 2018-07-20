ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 09:46

Giresun’da ağır yaralanan asker şehit düştü

Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlarda iddiaya göre ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı aracın silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

Giresun'da ağır yaralanan asker şehit düştü
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Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlarda iddiaya göre ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı aracın silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

Giresun’un Doğankent ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik süren operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timi’nde görevli Uzman Çavuş Recep Öncebe, iddiaya göre ‘Kobra’ diye tabir edilen zırhlı aracın silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Uzman Çavuş Öncebe, 112 ekiplerince hastaneye sevk edilirken yolda şehit oldu.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Öncebe’nin 2014 yılında askere gittiği ve çok sevdiği askerlik görevinde teskere bırakarak uzman çavuş olduğu öğrenildi. Uzman Çavuş Öncebe’nin askere gitmeden önce köyünde yapılan asker gecesine ait görüntüler de ortaya çıktı. Halay çeken, sevdikleri ile ilgilenen ve eline kına yakılan şehidin sosyal medyada Giresun Yaylalar bölgesinde ‘Kobra’ aracının üstüne çıkarak Türk bayrağı ile çektiği fotoğrafı, “Göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrak için akacaksa kanım helal olsun, eğer vatanım milletim toprağım için kapanacaksa bu gözlerim vatan sağ olsun” sözleri ile yaptığı paylaşım ise yürek dağladı. Kendisi de Kobra’da görevli nişancı olan Öncebe’nin cenazesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Öte yandan, bölücü terör örgütüne yönelik bölgede operasyonlar sürüyor.
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