Giresun’da öğretmenden öğrenciye dayak iddiası

Giresun’un Görele ilçesinde bir öğretmenin yaramazlık yapan ilkokul öğrencisini sınıf arkadaşlarına sıra dayağı attırarak cezalandırdığı iddia edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan öğrenci velisi Güneş Ç.’nin iddiasına göre, Mimar Sinan İlkokulunda arkadaşlarıyla tartışarak yaramazlık yaptığı gerekçesiyle Y.Ç.’ye, önce sınıf öğretmeni C.K. dayak attı ardından ise sınıftaki bütün öğrencilere tek tek tokatlattı.

Öğretmen C.K hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyleyen anne Güneş Ç., "Oğlum eve geldiğinde yüzü kulağı kıpkırmızı olmuştu. Bu halinden şüphelenerek ne olduğunu sorduğumuzda bize durumu anlattı. Henüz birinci sınıfta olan oğlum okula bile gitmek istemedi. Öğretmenini arayıp niçin böyle bir ceza verdiniz diye sorduğumda ise, ’öyle uygun gördüm’ cevabını verdi. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, okula gitmek istemiyor. Doktora götürdüm psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Benim elimde kanıtlarım var" iddiasında bulundu.

Yaşadığı o anları anlatan ilkokul birinci sınıf öğrenci Y.Ç. ise, "Teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarımla oynarken iki çocuk bana saldırdı ve itişip kakışmaya başladık. Sınıfa girdiğimiz zaman beni yanına çağırdı ve kulağımı çekti acısından bağırdığım halde kulağımı bırakmadı. Sonra beni tahtaya çıkardı sınıfta bulunan tüm öğrencilerin suratıma bir tokat atmalarını istedi. Bana tokat atmayan öğrencilerin benim gibi cezalandırılacağını söyledi ve sınıfta bulunan tüm öğrenciler bana tokat attı. Daha okula gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.