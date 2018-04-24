ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 18:51

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil yolu Keşap ilçesi girişinde Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyon Trabzon istikametine seyri sırasında aracın...

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil yolu Keşap ilçesi girişinde Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyon Trabzon istikametine seyri sırasında aracın sağ arka lastiği patlaması sonucu yolun sağ şeridinde seyretmeye başladı. Aynı istikamete seyreden F.T. idaresindeki 34 VN 1236 plakalı otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde sürücüsünün eşi A.T. (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü F.T. (76) yaralandı. Polis kazayla ilgi soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku