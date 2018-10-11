Giresun’un Bulancak ilçesinde el tipi ses ve gaz bombası bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Soğuksu köyünde HES çalışanı tarafından jandarma ekiplerine HES tüneli girişi dere yatağında el tipi patlayıcı bulunduğu ihbarında bulunuldu. Patlayıcıların bulunduğu bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan incelemede patlayıcının el yapımı ses ve gaz bombası olduğu belirlendi. Patlayıcıların bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Olayın terör bağlantısının olup olmadığı araştırılırken, patlayıcıların derede balık avlayanlar tarafından da bırakılmış olabileceği de düşünülüyor.