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17 Ekim 2018 Çarşamba 20:09

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Maltepe’de hemşire Gizem Altunoğlu’na çarpan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan alkollü sürücü, asli kusurlu olduğu tespit edilince yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Gizem hemşirenin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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Maltepe’de hemşire Gizem Altunoğlu’na çarpan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan alkollü sürücü, asli kusurlu olduğu tespit edilince yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Maltepe’de 6 Ekim 2018 tarihinde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Merve K. hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bölgede yaya olarak bulunan Gizem Altunoğlu’na çarptı. Kazada 20 yaşındaki genç hemşire hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Merve K.’nin 0.90 ve nişanlısı Tunç Ö.’nnü ise 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Merve K. ifadesinde, seyir halindeyken nişanlısı Tunç Ö.’nün fiziki müdahalesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Otomobilde bulunan Tunç Ö. ise, bu iddiayı yalanlayıp Merve K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini görünce kontrolü sağlamak için müdahalede bulunduğunu savundu. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, 2 Ekim 2018 tarihinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Tunç Ö., “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Merve K. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

“Sürücü asli kusurlu, genç kız kusursuz”

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, araç sürücüsü olan şüpheli Merve K.’nin asli, şüpheli Tunç Ö.’nün de tali kusurlu olduğu, yaya Gizem Altunoğlu’nun ise hiçbir kusuru bulunmadığı kaydedildi. Rapor içeriğine göre delil durumu değiştiğinden, şüpheli Merve K. yeniden hakim karşısına çıktı. Anadolu 3.Sulh Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Merve K. “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gizem Altunoğlu’nun minibüsten indiği sırada arkadan savrularak gelen aracın Altunoğlu’na çarptığı ve aracın takla atarak metrelerce sürüklendiği görülüyor.
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