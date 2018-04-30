Gizli tank içerisinden 10 ton 760 kilogram kaçak motorin ele geçirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna düzenledikleri operasyonda gizli tank içerisinde 10 ton 760 kilogram kaçak motorin ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Alo 136 ihbar hattına gelen Susurluk’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda mazota yağ karıştırıldığına ilişkin ihbar, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilerek operasyon düzenlenmesi talimatı verildi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa gümrük muhafaza ekipleri, ihbarda bildirilen Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunu takibe aldı. Yapılan takipte kamyon şoförlerinin istasyonda sürekli aynı pompaya yanaştıkları tespit edildi ve pompada kaçak akaryakıt satışına imkan veren düzenek olabileceği değerlendirildi.

Gün boyu takibini sürdüren ekipler, akşam saatlerinde istasyona operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan ölçümlerde, şüpheli pompadan alınan motorin numunesinden geçersiz sonuç alındı. Bunun üzerine bilgilendirilen Susurluk Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan talimatla istasyonda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İstasyon ve çevresinde yapılan aramada, istasyon çalışanları tarafından iptal edildiği söylenen ancak yerinden çıkarılmadığı görülen tankın, ’gizli tank’ olarak kullanıldığı ve içinde ise 10 ton 760 kilogram kaçak motorin bulunduğu belirlendi. Ayrıca istasyonda kullanılan bilgisayardaki bir programla, yazar kasalardaki mali hafızaların silindiği de anlaşıldı. Gizli tanktan akaryakıt satışına imkan veren düzenek gümrük muhafaza personelince sökülerek iptal edildi. Ele geçirilen 10 ton 760 kilogram kaçak motorine el konuldu.

Konu ile ilgili Susurluk Cumhuriyet Savcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.