Göçmenlere sahte yol izin belgesi düzenlendiği ortaya çıktı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 göçmenin yaralandığı kazada, göçmenler için düzenlenen yol izin belgesinin sahte olduğu belirlendi.Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında...

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 göçmenin yaralandığı kazada, göçmenler için düzenlenen yol izin belgesinin sahte olduğu belirlendi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında 37 yaşındaki M.Ç.’nin kullandığı 13 AU 724 plakalı minibüs, şoförün uyuması sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada şoför M.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir göçmen hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı ile jandarma ve trafik ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Afgan uyruklu göçmenlerin yol izin belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.