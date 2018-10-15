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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:57

Göçmenleri ölüme taşıyan kamyon, yediemin deposunda

İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13’ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon, yediemin deposuna getirildi. Hurdaya dönen araçta can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen...

Göçmenleri ölüme taşıyan kamyon, yediemin deposunda
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İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13’ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon, yediemin deposuna getirildi. Hurdaya dönen araçta can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar dikkat çekti.

İzmir Menderes’teki katliam gibi kaza, dün sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Yunanistan’ın Samos Adası’na gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan 09 S 0574 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Yaklaşık 20 metre yüksekten düşerek ters dönen kamyonun 6 metre genişliğindeki kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yaralanan 13 düzensiz göçmen ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası hurdaya dönen, büyük bir bariyer parçasını da beraberinde sürükleyen kamyon, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırılarak yediemin deposuna getirildi. Kamyonda, can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar da dikkat çekti.
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