Göçmenleri taşırken kaza yapan kamyon kaldırıldı

İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13’ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Düzensiz göçmenlerin umuda yolculuğa çıkmak üzere bindikleri kamyona yükledikleri çantalar ise, dere yatağından jandarma ekipleri tarafından toplandı.

İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13’ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Düzensiz göçmenlerin umuda yolculuğa çıkmak üzere bindikleri kamyona yükledikleri çantalar ise, dere yatağından jandarma ekipleri tarafından toplandı.

İzmir Menderes’te, Yunanistan’ın Samos Adası’na gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan 09 S 0574 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Yaklaşık 20 metre yüksekten düşerek ters dönen kamyonun kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yaralanan 13 düzensiz göçmen ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Umuda yolculuğa çıkmak üzere kamyona binen düzensiz göçmenlerin çantaları da, dere yatağından jandarma ekipleri tarafından toplandı. Karayolları ekipleri, kaza sırasında hasar gören demir bariyerin yenisini montajlama çalışmalarını sürdürürken, bu sebeple yolda uzun araç kuyrukları da oluştu.