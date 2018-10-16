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16 Ekim 2018 Salı 11:42

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, çoğunluğu Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs, şoförün uyuması sonrasında şarampole devrildi. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada, minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için...

Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü uyudu: 2 ölü, 23 yaralı
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, çoğunluğu Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs, şoförün uyuması sonrasında şarampole devrildi. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada, minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında çoğunluğunu Afgan göçmenlerin oluşturduğu, düzensiz göçmenlerin bulunduğu 13 AU 724 plakalı minibüs, sürücünün uyuması sonrasında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan iki kişi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde, Van’dan İstanbul’a gittiği tahmin edilen 16 kişilik minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi. Kaza yapan minibüste 25 kişinin olduğu belirlendi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.
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