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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:03

Göçük altında kalan 1 işçinin cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Termik Santrali’nde, göçük altında kalan 2 işçiden 1’inin cesedine ulaşıldı. Yetkililer göçük altından çıkarılan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması yapıyor.Sabah saatlerinde Yatağan Termik...

Göçük altında kalan 1 işçinin cesedine ulaşıldı
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Termik Santrali’nde, göçük altında kalan 2 işçiden 1’inin cesedine ulaşıldı. Yetkililer göçük altından çıkarılan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması yapıyor.

Sabah saatlerinde Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen göçükte kalan 12 kişiden 10’u kurtarılırken, 2 kişinin arama çalışmaları sürüyordu. 8 saatlik çalışmaların ardından 1 işçinin cesedine ulaşıldı. Kokuya duyarlı özel eğitimli köpeklerce yapılan aramada toprak üstünde el olduğu görüldü. Bölgede hummalı bir çalışma yapan ekipler işçilerden birinin cesedini toprak altından çıkardı. Cansız bedenine ulaşılan işçinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından göçük altında kalan 1 işçi için ise arama çalışmaları devam ediyor.
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