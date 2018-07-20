Göçük altında kalan ikinci işçinin de cesedine ulaşıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, termik santralde yaşanan göçüğün altında kalan ikinci işçinin cesedine 24 saat sonra ulaşıldı.

Yatağan Termik Santralindeki kömür bandının çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 işçiden birisinin cesedine ekiplerin 12 saatlik çalışmasının ardından dün akşam ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Sezgin Kılıç’a ait olduğu açıklanan cenazenin daha sonra Seray Şimşek’e ait olduğu ortaya çıktı.

Aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalar sonucunda göçük altındaki diğer işçi olan Sezgin Kılıç’ın cansız bedenine de ulaşıldı.