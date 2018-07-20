Göçük altında ölen santral işçisi defnedildi

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santrali’nde dün kömür bandı çökmesinin ardından cansız bedenine ulaşılan Seray Kılıç’ın cenazesi defnedildi.

Yetkililer ilk yapılan açıklamada, cansız bedenine ulaşılan işçinin Sezgin Kılıç olduğunu açıklamış, Yatağan Devlet Hastanesi morgunda ailelerin yaptığı teşhis sonrası cenazenin Seray Şimşek’e ait olduğu belirlenmişti. Seray Şimşek’in cenazesi bugün saat 11.00’de Yatağan’ın kırsal mahallesi Cazgırlar Mahallesi’nde toprağa verildi. Törene Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Termik Santral işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile mahalle mezarlığına taşınan Seray Şimşek’in cenazesi mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.