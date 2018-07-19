Göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Yatağan Termik Santrali’ndeki kömür bandının çökmesi sonrası göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 9 işçinin yaralı kurtarıldığı kaza sonrası, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile CHP Muğla Milletvekili ve eski Maden İş Sendikası Başkanı Süleyman Girgin bölgeyi ziyaret etti.

Bölgeye gelen CHP Muğla Milletvekili ve eski Maden İş Sendikası Başkanı Süleyman Girgin, “Santral ve maden ocaklarında çalışan bir maden işçisi olarak, geçmiş dönem sendika başkanı olarak ve CHP Muğla milletvekili olarak bu şekilde santrala gelmek istemezdim. Sendika temsilcilerimiz ile görüştük, valimiz ile görüştük, Sağlık müdürümüz ile görüştük. Maalesef işçiler yaşamak için çalışıyor ama ölüyor. Şu ana kadar çalışmalar sürüyor 2 arkadaşımız ile ilgili. Henüz bir hayat belirtisi alamadık. Dileğimiz sağ salim kendilerine ulaşmak. 9 işçi arkadaşımız yaralı, hastanelerde. Yatağan ve Muğla’da. Aldığımız bilgilere göre, bu arkadaşlarımızda hayati bir tehlike yok. Bu santral 1982 yılında faaliyete geçti. Yaklaşık 36 yıllık bir santral. Kazanın olduğu bölge de sıfırdan 40 metreye ulaşan ve kömür kazanlarına kömür nakli sağlayan kapalı bir bant sistemi. Saat 10 sıralarında kömürde meydana gelen taşmalar nedeniyle bakım ihtiyaç duyuyor. Bakım sırasında 40 metre yüksekliğindeki kömür bandı olduğu gibi aşağıya düşüyor. Bu sırada olayı fark eden arkadaşlarımızdan kaçabilen kaçıyor. 11 arkadaşımız bant ile birlikte 40 metre aşağıya düşüyor. 9 arkadaşımız yaralı, 2 arkadaşımıza da ulaşılmaya çalışılıyor. Burası 36 yıllık santral burası ve ilk defa bir bant çöküyor. Bu bant sisteminin bakımlarının ne derece yapılıp yapılmadığı, ayaklarının ne kadar desteklenip desteklenmediği yapılacak soruşturmalar sonucu ortaya çıkar. Varsa ihmal en ağır şekilde hukuk çerçevesinde cezalandırılır. Vardiya saati içerisinde ihtiyaç doğduğu takdirde işçiler mesaiye kalabiliyor. Bakımın bir an önce bitmesi ile ilgili işçilerin mesaiye kalıp kalmadığını bilmiyorum” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise “Devletin tüm imkanları seferber edildi. Haber alınır alınmaz çalışmalara başlandı. Şu anda iki kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.