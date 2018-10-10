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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:07

Göçükte can pazarı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kanalizasyon kazı çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi 1 saatlik kurtarma çalışması sonucunda sağ olarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi...

Göçükte can pazarı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kanalizasyon kazı çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi 1 saatlik kurtarma çalışması sonucunda sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi 824 Sokakta, Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kanalizasyon çalışmasında, kepçe ile açılan 4 metrelik çukurun içinde çalışan belediye işçisi Faruk Demirboğa (35) meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Faruk Demirboğa’yı kurtarmak için beraber çalıştığı mesai arkadaşları seferber oldu. Kafasının bulunduğu alandaki toprağın temizlenmesiyle göçük altındaki işçinin önce nefes alması sağlandı. Ardından olay yerine ambulans, AFAD ekipleri ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla göçük altında kalan işçi mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan belediye işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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