Göksu Nehri’ne atlayan Feride’yi arama çalışmaları sürüyor

Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Nehri’ne atladığı ileri sürülen 25 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü civarına gelen Feride Y. (25), kendisini Göksu Nehri’ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Havanın karanlık olması sebebiyle ilk incelemeden sonra çalışmalarına ara veren polis, sabah erken saatlerde Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına devam etti. Arama çalışmaları devam ediyor.