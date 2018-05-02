Gönen’de koyun hırsızları yakalandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kırsal mahallelerde gözüne kestirdikleri koyunları kiraladıkları araçla çaldığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı.

Gönen’nin Çaypınar Mahallesi’nde tel çit ile çevrili bahçede bulunan koyunlardan birini çalan hırsızlar, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Çaldıkları koyunları kiraladıkları 34 HP ... plakalı özel aracın arka koltuğunda taşıyan Ö.K., E.K., ve Ü.G, Gönen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar, Gönen, Manyas, Bandırma, Biga, Yenice ilçelerinden çaldıkları hayvanları bu bölgede bulunan ucuz et satan kasap ve köfte salonlarına sattıklarını itiraf etti. Ö.K., E.K., ve Ü.G. alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne gönderildi.