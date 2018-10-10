Görev yaptığı emniyete Türk bayraklı tabut içerisinde geldi

Isparta’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru çok sevdiği emniyete son kez Türk bayraklı tabut içerisinde cenaze aracıyla getirildi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli...

Isparta’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru çok sevdiği emniyete son kez Türk bayraklı tabut içerisinde cenaze aracıyla getirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 47 yaşındaki Nuri Alan, dün saat 16.30 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Evdeki yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulunan polis memuru için 112 Acil Servis Ekipleri’ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri Alan’a müdahale ettikten sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk etti. Hayatını kaybeden polis memurunun kalbini çalıştırabilmek için hastane ve sağlık ekipleri seferber olurken, tüm çabalar yanıtsız kaldı.

Alan’ın bir süredir Isparta’da görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Emniyete cenaze aracıyla getirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğünde, polis memuru Nuri Alan için tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdür Vekili Cengiz Sağlam ile Alan ailesi katıldı. Polis memuru Alan, çok sevdiği Emniyet Müdürlüğüne Türk bayrağıyla sarılı tabut içerisinde cenaze aracıyla getirildi. Alan’ın helallik alınmak üzere getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları fenalık geçirirken, meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende hayatını kaybeden Alan için mesai arkadaşlarından helallik alındı. Dua edilmesinin ardından Isparta Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan Alan’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya’ya uğurlandı.