Görevden dönen ambulans şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde görevden dönen 112 ambulansının şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. yönetimindeki 42 FDT 04 plakalı 112 ambulansı, Konya’dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken Bayındır Mahallesi yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole takla atarak devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık görevlileri Keziban U., Elif Yıldırım G. ve Büşra D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazaya karışan Beyşehir 112 İstasyonunda görevli ambulansın Konya’ya hasta naklettikten sonra Beyşehir’e döndüğü öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.