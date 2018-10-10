ASAYİŞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:12

Görevi başında şehit olan polis memuruna uğurlama

Görevi başındayken kalp krizi geçiren ve şehit olan polis memuru Adnan Erdoğan için tören düzenlendi.

Görevi başında şehit olan polis memuruna uğurlama
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Görevi başındayken kalp krizi geçiren ve şehit olan polis memuru Adnan Erdoğan için tören düzenlendi.

Görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Adnan Erdoğan için görevli olduğu Asayiş Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde tören düzenlendi. Meslektaşları tarafından eskort eşliğinde sirenlerle getirilen Erdoğan, gözyaşları arasında uğurlandı. Polis memuru Adnan Erdoğan’ın öz geçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Duanın ardından Adnan Erdoğan için meslektaşlarından helallik alındı. Düzenlenen törenin sona ermesinin ardından merhum Erdoğan, toprağa verilmek üzere Bozen Kırsal Mahallesi’ne yine meslektaşları tarafından götürüldü.

Vali Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehit Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Asayiş Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehidi polis memuru Adnan Erdoğan’ın oğlu Kemal, kızı Ebru, yakınları ve meslektaşları katıldı.
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