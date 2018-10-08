Gözaltına alınan HDP’liler adliyeye çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık arasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası önünde HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un gözaltına alınmasına tepki göstermek için dün basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba polis müdahalesi sonrası 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın şoförü Habip Azboy, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Batman Adliyesine çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan Işık ve Azboy için HDP’li yöneticiler ve partililer adliye binasına gelerek Işık ve Azboy’un adliyeden çıkmasını bekliyor.