ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:16

Gözaltına alınan HDP’liler adliyeye çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin gözaltına alınmasına tepki...

Gözaltına alınan HDP'liler adliyeye çıkarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık arasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası önünde HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un gözaltına alınmasına tepki göstermek için dün basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba polis müdahalesi sonrası 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın şoförü Habip Azboy, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Batman Adliyesine çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan Işık ve Azboy için HDP’li yöneticiler ve partililer adliye binasına gelerek Işık ve Azboy’un adliyeden çıkmasını bekliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku