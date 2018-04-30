Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildiGüvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.
Gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi