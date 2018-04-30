Gri listede aranan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında tespit ettiği teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede arandığı tespit edildi.

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