Gümüşhane’de trafik kazası: 7 yaralı

Sebebi henüz belirlenemeyen kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Elif Yıldız, Mehmet Şahin Karadeniz ile otomobilde bulunan Habip Taflan, Serkan Bilgin ve Cumhur Ayyıldız yaralandı.

Gümüşhane’de bir otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde Bayburt istikametine giden Kemal Yapıcı (28) yönetimindeki 29 AJ 529 plakalı...