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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:48

Gümüşhane’de trafik kazası: 7 yaralı

Gümüşhane’de bir otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde Bayburt istikametine giden Kemal Yapıcı (28) yönetimindeki 29 AJ 529 plakalı...

Gümüşhane'de trafik kazası: 7 yaralı
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Gümüşhane’de bir otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Sarıköprü mevkiinde Bayburt istikametine giden Kemal Yapıcı (28) yönetimindeki 29 AJ 529 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İsa Ertürk (27) yönetimindeki 48 GM 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Sebebi henüz belirlenemeyen kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Elif Yıldız, Mehmet Şahin Karadeniz ile otomobilde bulunan Habip Taflan, Serkan Bilgin ve Cumhur Ayyıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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