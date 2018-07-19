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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:48

Güney Kore’de bakıcı 11 aylık çocuğu boğarak öldürdü

Güney Kore’de polis, 11 aylık bir bebeği boğarak öldürdüğü şüphesiyle bakıcısını tutukladı.

Güney Kore'de bakıcı 11 aylık çocuğu boğarak öldürdü
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Güney Kore’de polis, 11 aylık bir bebeği boğarak öldürdüğü şüphesiyle bakıcısını tutukladı.

Güney Kore’nin Başkenti Seul’ün güney batısında bulunan Hwagok-dong şehrinde, Gangseo Police Merkezi 11 aylık bir çocuğu, üstündeki battaniyeye bastırarak öldürmekle suçladığı soyadı Kim olan 59 yaşındaki bir bakıcıyı gözaltına aldı.

Polis, gündüz bakımevinden, bir çocuğun nefes almadığının haber verilmesi üzerine acil servisin derhal olay yerine geldiğini ancak çocuğun çoktan ölmüş olduğunu gördüklerini söyledi. Bakımevi çalışanları polise, çocuğu bir süreliğine uyumaya bıraktıklarını, daha sonra uyandırmak istedikleri zaman uyanmadığını söyledi.

Görüntü kayıtlarının incelenmesiyle polis bakımevi çalışanlarından soyadının Kim olduğu belirtilen şahsın çocuğu yüzükoyun yatırdığı, daha sonra bütün gücüyle çocuğun üstüne bastırdığının anlaşıldığını söyledi.

Kim’in polise, bebeği sakinleştirmeye ve uyutmaya çalıştığını söylediği ifade edildi.

Adli tabipliğin çocuğun ölüm sebebini kesinleştirmek için inceleme yaptığı kaydedildi. Bakımevinde diğer çocuklara karış fiziki taciz olup olmadığı konusunda da inceleme yaptığı belirtildi.
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