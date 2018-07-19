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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:48

Güney Kore’de unutulduğu serviste 7 saat kalan çocuk öldü

Güney Kore’de kavurucu sıcakta serviste unutulan ve araçta 7 saat tek başına kalan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Güney Kore'de unutulduğu serviste 7 saat kalan çocuk öldü
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Güney Kore’de kavurucu sıcakta serviste unutulan ve araçta 7 saat tek başına kalan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Güney Kore’nin Dongducheon şehrinde 8 anaokulu öğrencisinin bulunduğu minibüste unutulan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Anaokulu personeli, birkaç saat sonra bir öğrencinin sınıfta olmadığını fark ederek annesini arayarak çocuğunun o güne niye okula gelmediğini sordu. Annenin çocuğunun okula gittiğini söylemesi üzerine okul görevlileri servis minibüsüne baktıklarında çocuğun öldüğünü anladı. Polis, anaokulu personeli hakkında inceleme başlattı. Küçük kızın ölümü ile bu sene Güney Kore’de sıcaktan ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Güney Kore’de ülke başkanına hitaben açılan online web dilekçe sayfasında benzer olayların olmaması konusunda sıkı tedbirler alınması, anaokulları gibi kurumların çocukların okula geldiğini velilere gecikmeden mesajla bildirmesinin zorunlu hale getirilmesi istendi.

Diğer taraftan Güney Kore’nin Joalla bölgesindeki Namwon şehrinde bir çiftlikte 80 yaşındaki bir adam ölü bulundu. Çalışma Bakanlığı, bütün işverenlerin açık havadaki çalışanlarına temiz suya ulaşma imkanı ve gölgelik hazırlaması, sıcağın yükselmesi durumunda işe ara verilmesi, bu tedbirleri almayan işverenlerin 5 yıl kadar hapisle cezalandırılması ve 44 bin dolar tutarında 509 milyon won para cezasına çarptırılmasını öngören bir karar yayımladı.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, aşırı sıcakların en az bir hafta daha devam edeceğini açıkladı.
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