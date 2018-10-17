Güney Koreli dağcıların cesetleri ülkelerine getirildi

Güney Asya ülkesi Nepal’de, fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcının cesetleri ülkelerine getirildi.

Geçtiğimiz hafta ülkenin en iyi dağcılarından biri olan Kim Chang-ho liderliğinde Nepal’deki Gurja Dağı’na tırmandıkları sırada fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcının cesetleri ülkelerine getirildi.

Geçtiğimiz günlerde, Nepal’de, fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberlerinin cesedine ulaşılmıştı. Nepal hükümeti, Gurja Dağı’nda geçtiğimiz Cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedinin helikopterlerle başkent Katmandu’ya, 1 Nepalli rehberin cesedinin ise yakındaki köyüne götürüldüğünü bildirmişti. Başkent Katmandu’daki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtilmişti.

Ekip, Gurja Dağı’nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

Dağcılar için Cuma günü ortak bir cenaze töreni düzenlenecek.