ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:31

Güney Koreli dağcıların cesetleri ülkelerine getirildi

Güney Asya ülkesi Nepal’de, fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcının cesetleri ülkelerine getirildi.

Güney Koreli dağcıların cesetleri ülkelerine getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Güney Asya ülkesi Nepal’de, fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcının cesetleri ülkelerine getirildi.

Geçtiğimiz hafta ülkenin en iyi dağcılarından biri olan Kim Chang-ho liderliğinde Nepal’deki Gurja Dağı’na tırmandıkları sırada fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcının cesetleri ülkelerine getirildi.

Geçtiğimiz günlerde, Nepal’de, fırtınada kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberlerinin cesedine ulaşılmıştı. Nepal hükümeti, Gurja Dağı’nda geçtiğimiz Cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedinin helikopterlerle başkent Katmandu’ya, 1 Nepalli rehberin cesedinin ise yakındaki köyüne götürüldüğünü bildirmişti. Başkent Katmandu’daki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtilmişti.

Ekip, Gurja Dağı’nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

Dağcılar için Cuma günü ortak bir cenaze töreni düzenlenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku