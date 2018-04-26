Güngören Çinçinderesi Caddesi’nde trafik kazası tartışması kanlı bitti. Bir şahıs trafik kazasın sonrası tartıştığı araca kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
IHAAW160006-ASA/26-04-2018 - Güngören Çinçinderesi Caddesi’nde trafik kazası tartışması kanlı bitti. Bir şahıs trafik kazasın sonrası tartıştığı araca kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı 26.04.2018 16:00:06 TSI NNNN