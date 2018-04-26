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26 Nisan 2018 Perşembe 16:20

Güngören’de trafik tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Güngören’de trafik tartışması kanlı bitti. Yaşanan kaza sonrası diğer aracın yolunu kesen zanlı, kurşun yağdırdı. Olayda bir kadın hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı.

Güngören'de trafik tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Güngören’de trafik tartışması kanlı bitti. Yaşanan kaza sonrası diğer aracın yolunu kesen zanlı, kurşun yağdırdı. Olayda bir kadın hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Güngören Çinçin Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Veysel Yıldız isimli vatandaş, trafikte verme nedeniyle başka bir sürücü ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında iki araç, birbiri ile hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, Veysel Yıldız’ın aracının önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Yıldız’ın içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise aracını olay yerinin yakınında terk ederek kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücüyü ise hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan saldırganı arıyor.
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