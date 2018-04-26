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26 Nisan 2018 Perşembe 18:41

Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı

Güngören’de trafik yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şahsın, trafikte öldürdüğü kadının karısı olduğu öğrenildi.

Güngören'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
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Güngören’de trafik yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şahsın, trafikte öldürdüğü kadının karısı olduğu öğrenildi.

Güngören Çinçin Deresi Caddesi’nde trafikte yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Trafikte eşi Zübeyde K.’yı başka bir araçta gören Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşinin bulunduğu aracın şoförüyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında iki araç birbirine hafif şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası öfkeli koca Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşi Zübeyde K.’nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Olaydan sonra araç içerisinde bulunan Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Serhat K. olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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