Güngören’deki cinayetin detayları ortaya çıktı

Güngören Çinçin Deresi Caddesi’nde trafikte yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. Trafikte eşi Zübeyde K.’yı başka bir araçta gören Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşinin bulunduğu aracın şoförüyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında iki araç birbirine hafif şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası öfkeli koca Serhat K. sinirlerine hakim olamayarak eşi Zübeyde K.’nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Olaydan sonra araç içerisinde bulunan Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Serhat K. olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.