ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 14:08

Güpegündüz villadan 10 bin TL’lik ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde güpegündüz hırsızlık için girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı.Olay, 24 Nisan günü Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere...

Güpegündüz villadan 10 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Derince ilçesinde güpegündüz hırsızlık için girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı.

Olay, 24 Nisan günü Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahiplerinin olmadığı esnada Ö.A. (35) isimli şahıs içeriye girdi. Bir süre arama yaptıktan sonra evde bulunan 10 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi V.D. durumu anlaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fizik takibin sonucunda şüpheli Ö.A., Kocaeli’nin Körfez ilçesinde motosikletle seyahat ederken yakalandı. Şüphelinin seyahat ettiği motosikletin plakasının olmadığı ve üzerinde sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Ö.A.’nın cezaevi firarisi olduğu, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlık suçundan 18 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku