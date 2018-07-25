Gurbetçi ailenin feci sonu: 3 ölü, 1 yaralı

Belçika’dan Isparta’ya giden gurbetçi ailenin bulunduğu araç, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan ve memleketi Isparta’ya gittiği öğrenilen Mithat Bilici (57) yönetimindeki 1 ARP 244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına, daha sonra da yol kenarındaki evin istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü Mithat Bilici ile Recep Bilici (56), hurdaya dönen araçta sıkışarak can verdi. Araçta bulunan Feride Bilici (54) ve Şafak Bilici (51) ise, olay yerine gelen kaza kırım aracı yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şafak Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feride Bilici’nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hurdaya dönen araçtan kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılan sürücü ve Recep Bilici’nin cenazeleri de Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.