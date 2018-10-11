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11 Ekim 2018 Perşembe 12:13

Gürcistan’da ahşap deposunda yangın

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Eliave semti yakınlarında inşaat malzemeleri satan bir dükkanın tahta ve ahşap deposunda yangın çıktı.

Gürcistan'da ahşap deposunda yangın
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Eliave semti yakınlarında inşaat malzemeleri satan bir dükkanın tahta ve ahşap deposunda yangın çıktı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Eliava semti yakınlarında inşaat malzemeleri satan bir dükkanın tahta ve ahşap deposunda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Olayda can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Gürcistan Acil Durumlar Servisi, sabah saatlerinde Agladze sokağında çıkan yangının kısa sürede tahta ve ahşap depolarına yayıldığını ve tüm materyallerin yandığını açıkladı. Açıklamada, yangın söndürme faaliyetlerine 17 itfaiye aracının katıldığı, 800 metrekarelik alanın yandığı aktarıldı.
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