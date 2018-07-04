ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:42

Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı

Ankara’da bir şahıs, fazla gürültü yaptığını iddia ettiği kapı komşusu olan baba ve oğlunu bıçakladı. Hızını alamayan şahıs evden kaçarken de kendi babasını yaralayarak babasına ait arabayla kaçtı.

Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı
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Ankara’da bir şahıs, fazla gürültü yaptığını iddia ettiği kapı komşusu olan baba ve oğlunu bıçakladı. Hızını alamayan şahıs evden kaçarken de kendi babasını yaralayarak babasına ait arabayla kaçtı.

Olay, geçtiğimiz gün Demetevler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 372 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden Anıl K., kapı komşusunun çok gürültü yaptığını iddia ederek eline aldığı bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Kapıyı açan baba Erdoğan Ç., bir anda Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Anıl K. elindeki bıçakla Erdoğan Ç.’yi bıçakladı. Babasının sesine koşan oğul Hakan Ç.’de Anıl K.’nın saldırısına uğradı. Baba ile oğlunu çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs bir anda panik yaparak binadan kaçmaya çalıştı. Anıl K.’nın babası İzzettin K. oğlunu tutmaya çalışırken o da oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

Babasını yaraladı sonra babasının arabasıyla kaçtı

Baba İzzettin K. elinden yaralanırken, şahıs babasının arabasını alarak olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaçan A.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Bahçelievler’de saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Anıl K. emniyette yapılan sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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