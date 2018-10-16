Güvenlik güçleri olayı çözmek için evlerdeki kirli çamaşırları topladı

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi kırsalında Cumartesi gecesi yanmış bir otomobil içerisinde bulunan 22 yaşlarındaki yanmış erkek cesedinin cinayet sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve polis olayla ilgili...

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi kırsalında Cumartesi gecesi yanmış bir otomobil içerisinde bulunan 22 yaşlarındaki yanmış erkek cesedinin cinayet sonrası hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alarak cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapan Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece 3 şahsı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek amacıyla şüphelilerin evlerinde arama yaparak şüphelilere ait kıyafetleri incelemek üzere aldı.

Cumartesi gecesi Karakollar Mahallesi yakınlarında boş bir arazide yanmış bir otomobil bulunduğu yönünde ihbar alan jandarma, araç içerisinde yaptığı incelemede yanmış vaziyette genç bir erkek cesedine rastlamış ve olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu tamamen yanmış vaziyette olan ve üzerinde plakası bulunmayan otomobilin şasi numaralarını özel yöntemlerle ortaya çıkaran ekipler, aracın 09 LS 388 plakalı otomobil olduğunu belirledi. İlk bulgulara göre otopsiye alınan cesedin de M.Ö.’ye (22) ait olduğu, cesedin kimliğinin yakınlarından alınan DNA örneklerinin uyuşması halinde kesinleşeceği belirtildi.

“Gece operasyonu ile 3 kişi gözaltına alındı”

Çalışmalarını derinleştiren Çine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gece yarısı eş zamanlı baskınlar düzenledi. İkametlerinde olmayan şüphelilerden biri iş yerinde diğer iki şahıs ise başka yerlerde yakalanıp gözaltına alınırken ekipler kırsal Evciler Mahallesi ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerinde 3 ayrı eve baskın düzenledi. Ekiplerin evlerdeki çalışmanın ardından ilçe merkezine yakın bir bahçedeki damda da arama yaptığı öğrenildi.

"Çamaşırlar ve kıyafetlerde delil aranacak”

Olay yeri inceleme ekiplerinin de dahil olduğu baskınlar sonucu her 3 evden de şüphelilere ait kıyafetler ve özel eşyalar toplandı. Kriminal laboratuvara gönderilen kıyafetlerde koku ve buluntu aranacağı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği ayrıca şüphelilerin telefonlarının da sinyal aldığı bölgelerden görüşme kayıtlarına kadar detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.