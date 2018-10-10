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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:42

Güvenlik güçleri tarafından zehir satıcılarına yönelik 2018’in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57’si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yak

IHAAW104234-ASA/10-10-2018 - Güvenlik güçleri tarafından zehir satıcılarına yönelik 2018’in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57’si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28’lik, tutuklu sayısında ise yüzde 9’luk artış oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi. 10.10.2018 10:42:34 TSI NNNN

Güvenlik güçleri tarafından zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yak
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IHAAW104234-ASA/10-10-2018 - Güvenlik güçleri tarafından zehir satıcılarına yönelik 2018’in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57’si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28’lik, tutuklu sayısında ise yüzde 9’luk artış oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi. 10.10.2018 10:42:34 TSI NNNN
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