14 Ekim 2018 Pazar 10:48

Güvenlik güçlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hırsız Kapanı 4" operasyonları neticesinde adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahı

IHAAW104859-ASA/14-10-2018 - Güvenlik güçlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Hırsız Kapanı 4" operasyonları neticesinde adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 şahıs gözaltına alındı. 14.10.2018 10:48:59 TSI NNNN