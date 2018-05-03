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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:51

Güvenlik kameralarına takılan bilgisayar hırsızı yakalandı

İstanbul Şişli’de, park halindeki bir otomobilden 2 adet dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına takılan bilgisayar hırsızı yakalandı
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İstanbul Şişli’de, park halindeki bir otomobilden 2 adet dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Ağustos ayında Şişli’de 19 Mayıs Mahallesi’nde bir sokakta park halindeki otomobilin camını kırarak içinde 2 adet dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çalan C.K., güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak inceleme yapan polis tarafından yakalandı. 1 Mayıs’ta yakalanan zanlı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. C.K., ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece “hırsızlık suçundan” tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaya ve araç trafiği açısından ilçenin en hareketli caddelerinden birinde yaşanan hırsızlık anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Zanlı C.K.’nın olayı gerçekleştirdiği ana ilişkin görüntülerde, koyu renkli otomobilin arkasında bir süre bekleyen C.K., tenha bir anda aracın arka camını kırarak içinde 2 dizüstü bilgisayar bulunan koltuktaki çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
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