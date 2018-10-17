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17 Ekim 2018 Çarşamba 20:44

Güvenlik personeline bıçakla saldırdılar, hastaneyi savaş alanına çevirdiler

İzmir’de, bir hastanede hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hastane savaş alanına dönerken, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçakla da saldırdı.

Güvenlik personeline bıçakla saldırdılar, hastaneyi savaş alanına çevirdiler
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İzmir’de, bir hastanede hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hastane savaş alanına dönerken, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçakla da saldırdı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grup hastanede yatan bir yakınlarını ziyaret etmek istedi. Bunun üzerine, hastanenin güvenlik görevlileri grubun arasında çocukların olduğunu ve hastanın bulunduğu bölümü ziyaret etmelerinin sağlıkları açısından uygun olmadığını belirtti. Hasta yakınları çocukların da girmesi gerektiği yönünde ısrarda bulununca, güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyünce, hasta yakınları güvenlik görevlilerine bıçak ve yumruk ile saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonucunda, hastane savaş alanına dönerken, olayda 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandı. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin kısa sürede hastaneye intikal etmesi kavganın daha da büyümesine engel oldu. Olayın ardından hastane yönetiminin kalabalık gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi.
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