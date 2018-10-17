Güvercin hırsızı yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kümesten yaklaşık 50 güvercini çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Malkara Gönence yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece karanlığından faydalanarak çiftlikteki kümese dalan M.K. isimli zanlı, yaklaşık 50 güvercini yakalayıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı M.K’yi yakaladı. Yaklaşık 50 güvercin sahibine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.