Güvercin hırsızı yakalandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Malkara Gönence yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece karanlığından faydalanarak çiftlikteki kümese dalan M.K. isimli zanlı, yaklaşık 50 güvercini yakalayıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı M.K’yi yakaladı. Yaklaşık 50 güvercin sahibine teslim edildi.

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