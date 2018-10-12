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12 Ekim 2018 Cuma 14:03

Güvercin kavgasında öldürülen Suriyelinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan güvercin kavgasında bıçaklanarak öldürülen Suriyelinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güvercin kavgasında öldürülen Suriyelinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan güvercin kavgasında bıçaklanarak öldürülen Suriyelinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesinde bulunan Geçici Barınma Merkezinde yaşandı. Güvercin alışverişi nedeniyle Suriyeli Said H. (25) ile Abdurrahim Mustafa (19) arasında tartışma çıkmış, Said H. bıçakla Abdurrahim Mustafa’yı yaralamıştı. Kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Abdurrahim M.’nin cesedi otopsi için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye’de defnedileceği öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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