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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:07

Güzellik salonunda korkutan yangın

Nişantaşı’nda bulunan bir güzellik salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Şişli, Abdi İpekçi Caddesi...

Güzellik salonunda korkutan yangın
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Nişantaşı’nda bulunan bir güzellik salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik salonundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması da yapıldı. Yangın sırasında çıkan dumanlardan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güzellik salonunda meydana gelen yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.
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