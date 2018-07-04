ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04

Hadımköy’de fabrika yangını

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları ambulanslara taşınırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Hadımköy'de fabrika yangını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları ambulanslara taşınırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 75. Yıl Caddesi Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iplik fabrikasının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İstanbul Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda çalışan dumandan etkilenirken, fabrika çalışanları ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku