Arnavutköy Hadımköy’de bir tekstil fabrikasından çıkan yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendiHadımköy Atatürk Sanayi Sitesi’nde tekstik fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangının son durumu ve itfaiyenin çalışmaları havadan görüntülendi. Fabrikanın çatı kısmında büyük maddi hasar oluştuğu görüldü. Olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hadımköy’de fabrika yangınında son durum havadan görüntülendi
Arnavutköy Hadımköy’de bir tekstil fabrikasından çıkan yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi