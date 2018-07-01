Hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.Olay, saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Emniyet Müdürlüğü istikametinden Otogar yönüne gitmekte olan Ramazan Bağsöken...

Konya’nın Kulu ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Emniyet Müdürlüğü istikametinden Otogar yönüne gitmekte olan Ramazan Bağsöken idaresindeki 06 BA 6224 plakalı hafif ticari araç hareket halindeyken alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında aracın sürücüsü, hafif ticari aracı kenara çekerek yanında bulunanlarla birlikte söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede aracı sararken, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kullanılamaz hale gelen araçta söndürme ve soğutma çalışması yaptı.