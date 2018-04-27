Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci kurtarılamadı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.B. isimli şahsın idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Dilan Nazlı Topal’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Topal, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Perşembe Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.